Litoral

Dois homens foram mortos e um ficou ferido após tiroteio em Capão da Canoa, no Litoral Norte. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo na Rua 13, no bairro Araçá. A Brigada Militar foi acionada no Hospital Santa Luzia, onde o trio deu entrada. As informações são da Rádio Gaúcha.

Dois homens morreram durante o atendimento médico, e o ferido segue internado. Ele relatou o local da ocorrência. Não foram esclarecidas as circunstâncias do crime. Nenhum dos envolvidos foi identificado.