Três corpos são encontrados próximo a presídio onde houve 1ª rebelião em Manaus

Três corpos, ainda sem identificação, foram encontrados neste domingo atrás do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Comparj), onde uma rebelião deixou 56 mortos no domingo passado. A informação do portal G1 foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML), que removeu os cadáveres.

Até o momento, o governo do Amazonas não informou se os corpos — em avançado estado de decomposição — são de detentos do Comparj, o que elevaria o número de mortos no massacre para 59.

