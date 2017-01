Vítimas de atropelamento em SC planejavam retorno da família a Passo Fundo 

Crime no trânsito

Casada há nove anos com o empresário Nilandres Lodi, Cristiane Flores costumava ajudar o marido na rotina de trabalho da RMS Auto Som, na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. A loja foi aberta três anos atrás em busca do sonho de ampliar o negócio da família em solo catarinense. A filial da matriz de Passo Fundo, onde nasceram, deu tão certo que o casal já planejava retornar em 2017 ao município de origem com os dois filhos, uma garota de 13 anos e um menino de cinco anos. Os planos foram tragicamente abreviados pelo atropelamento do casal e de um amigo, na virada do ano. Cristiane, 31 anos, morreu na hora e Lodi, 36 anos, teve as duas pernas amputadas.

Nos três anos em Ingleses, a RMS tornou-se referência em acessórios automotivos, como alarmes, películas e rádios. O estabelecimento tinha clientes assíduos e era reconhecido por moradores da cidade pela qualidade do serviço. Ao longo dos anos, o casal juntou dinheiro suficiente para projetar a terceira filial, que seria inaugurada também em Passo Fundo, no terreno que compraram para construir casa própria. Além dos negócios, um problema de saúde do filho de Cristiane e Lodi, que fazia tratamento uma vez por mês em hospital do município do norte do RS, reforçava a vontade da família em retornar para a terra natal.

Leia mais:

Decretada prisão de motorista que atropelou três pessoas nos Ingleses

Motorista invade calçada, mata mulher e deixa dois feridos nos Ingleses

"Quando abri a porta, já estavam inconscientes", conta namorada de ferido



— Eles eram muito trabalhadores, nunca tiveram problemas, nunca se envolveram com nada que pudesse prejudicar o negócio deles. Compraram uma propriedade em Passo Fundo para montar uma segunda loja e viver lá. Estavam cheios de sonhos, cheios de vida¿ Agora, parece que tudo acabou — lamenta o sogro de Cristiane, Volmir Lodi.

Ela foi enterrada na segunda-feira, em Passo Fundo. Lodi segue em coma no Hospital Celso Ramos, onde está internado. Gean Matos, 22 anos, amigo atropelado com o casal, teve traumatismo craniano e uma lesão em um dos pulmões e se recupera no Hospital Regional de Florianópolis.

No primeiro dia do ano, o Camaro preto com placas de Sapiranga invadiu a calçada em frente à RMS Auto Som, na rodovia Armando Cali Bulos, por volta das 5h. Cristiane, Lodi e Matos, que tinham passado a virada na Beira-Mar, voltaram para buscar pertences em um veículo. Neste momento, foram atingidos pelo carro.

O motorista do Camaro fugiu do local. Jefferson Bueno, 29 anos, dono do veículo, é apontado pela polícia como único suspeito do atropelamento. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, não se apresentou até o momento e é considerado foragido. Bueno deve responder por homicídio doloso e duas tentativas de homicídios.

Empresário Jeferson Bueno, 29 anos, é considerado foragido Foto: Reprodução / Facebook

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, policiais gaúchos estão ajudando nas investigações, já que o condutor deixou às pressas a casa que havia alugado em Ingleses depois do incidente e pode ter voltado a Sapiranga. A defesa e a família de Bueno ainda não se manifestaram sobre o caso.



*Zero Hora