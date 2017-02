Aeronave cai em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

Acidente

Uma aeronave de acrobacias caiu, na tarde desta quarta-feira, próximo ao Aeroclube de Novo Hamburgo, no bairro Canudos. De acordo com o presidente do centro de treinamentos, Alceu Mario Feijó, o piloto, André Engelmann, estava sozinho, já que esse tipo de avião comporta apenas um passageiro. Ele sofreu lesões leves e foi levado ao Hospital Geral.

Feijó calcula que o avião tenha caído a cerca de mil metros da cabeceira do Aeroclube. A Brigada Militar e os Bombeiros auxiliaram no resgate usando dois helicópteros. Ainda não se sabe as causas do acidente.

*Rádio Gaúcha e Zero Hora