Assaltantes fazem arrastão durante içamento da Ponte do Guaíba

Violência

Criminosos armados fizeram um arrastão em motoristas que aguardavam o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, em Porto Alegre. A sequência de crimes ocorreu próximo das 9h20 da desta quarta-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.



Testemunhas relataram que eram quatro assaltantes. Eles atacaram um número ainda não confirmado de veículos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirma os assaltos e diz ter enviado uma viatura até a região para buscar os suspeitos.



Os assaltos aos motoristas que aguardam a elevação do vão móvel não são novidade. Em novembro de 2016, um grupo de adolescentes abordou os condutores nos veículos, levando pertences e objetos pessoais das vítimas.