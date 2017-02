Acidente

Um avião caiu, na tarde desta quarta-feira, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, no vale do Sinos. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu próximo ao Aeroclube da cidade, na avenida dos Municípios. O caso ocorreu às 16h30min. As informações são da Rádio Gaúcha.

Ainda de acordo com os Bombeiros, há pelo menos uma pessoa ferida, mas não há informação sobre o estado de saúde dela. Também não se sabe o que ocasionou a queda.

Leia as últimas notícias

*Rádio Gaúcha