BM prende criminosos com 30 ovelhas mortas e partes de vaca dentro de carro em Piratini 

Um rifle e duas facas também foram apreendidos com os bandidos

Um rifle e duas facas também foram apreendidos com os bandidos Foto: Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar (BM) prendeu, na madrugada desta quarta-feira, dois homens com 30 ovelhas mortas e partes de uma vaca carneada dentro de um veículo Gol em Piratini, no sul do Estado.



Por vota das 5h, a BM recebeu denúncia de que um veículo estranho estava em uma propriedade no 1º distrito da cidade, região conhecida como Coxilha Alta, na zona rural, praticando crime de abigeato. Uma guarnição foi até o local e deparou com o carro suspeito. Após a abordagem policial, um dos três ocupantes do Gol fugiu a pé em direção a um matagal. Os outros dois suspeitos foram detidos na ação.



O veículo utilizado pelos criminosos estava com placas irregulares e encontrava-se em situação de furto, de acordo com a BM. Os policiais também apreenderam um rifle calibre .22, cerca de 30 munições calibre .22, duas facas, duas chairas e um alicate de cortar arame. Os ovinos estavam sem cabeça e sem a buchada.



Os bandidos, um de 22 anos e outro de 28, alegaram à Brigada que foi a primeira vez que praticaram esse tipo de crime. Conforme a polícia, a dupla é de Pelotas. A BM não quis divulgar os nomes dos detidos, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia (DP) de Piratini.



