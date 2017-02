Colisão deixa dois jovens mortos e três feridos no noroeste do RS 

Trânsito

Dois jovens morreram em um acidente de trânsito na RS-553 em Pejuçara, no noroeste do Estado, na manhã deste domingo. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o Corsa em que eles estavam saiu da pista e colidiu em uma árvore na altura do KM 4.

Morreram no local do acidente Milton dos Reis Moraes, de 22 anos, e Sinara Fernanda Machada Leal, 17 anos. O motorista e mais dois caronas ficaram feridos e foram levados ao Hospital de Caridade de Ijuí.

Conforme o Batalhão Rodoviário, o veículo é emplacado em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O que causou a saída de pista ainda não foi identificado.

