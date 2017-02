Comerciante é morta dentro de carro enquanto esperava a filha em Cachoeirinha

Segurança Já

A comerciante Paola Serpa, 33 anos, foi morta durante um assalto no início da noite desta quinta-feira, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.



O crime aconteceu em frente a um condomínio residencial na Avenida Obedy Cândido Vieira, no Distrito Industrial, por volta das 19h. Testemunhas contaram que ela costumava buscar a filha de sete anos diariamente no local onde a criança fazia aulas de música. Uma moradora relatou que, nesta quinta-feira, Paola chegou um pouco mais cedo e estava esperando a menina no carro.



Leia mais:

Tiroteio deixa um morto e dois feridos na Vila Planetário, em Porto Alegre

Mulher é morta a facadas em Viamão

Preso homem suspeito de esfaquear a companheira em Alvorada



Segundo informações preliminares, três homens em um Voyage prata abordaram a vítima dentro do Cruze estacionado. Moradores do entorno do local do crime disseram que ouviram disparos de arma de fogo e foram para a rua ver o que tinha acontecido — depararam com o carro com a porta aberta e a motorista morta dentro do veículo.



O caso é parecido com o do latrocínio que vitimou Cristine Fonseca Fagundes, 44 anos, em 25 de agosto de 2016. Na ocasião, Cristine foi abordada por um bandido armado enquanto esperava seu filho em frente ao Colégio Dom Bosco, no bairro Higienópolis, zona norte de Porto Alegre. O criminoso exigiu que ela entregasse o celular. Sem reagir, ela foi baleada na cabeça. A repercussão do caso foi tão grande que o então secretário de Segurança do Estado, Wantuir Jacini, pediu exoneração do cargo após o crime e o Piratini pediu auxílio federal para a segurança pública.



*Zero Hora