Como ocorreram os 40 assassinatos no RS no fim de semana mais violento desde 2014

O volume de mortes violentas no Rio Grande do Sul neste final de semana surpreendeu: 40 pessoas foram assassinadas desde a tarde da última sexta-feira. O número é o maior desde dezembro de 2014, quando o Grupo RBS começou o acompanhamento de mortes violentas a cada final de semana. Em pelo menos 17 casos, segundo a polícia, há relação com tráfico de drogas ou acerto de contas entre criminosos.

Veja como foi a sequência de crimes e quem são as vítimas:

Sexta-feira

21h - Porto Alegre

Leandro Dias Barbosa, 30 anos — Foi morto a tiros na Rua Vinte e Nove, no airro Sarandi.

21h30min - Porto Alegre

Sem identificação — Foi morto a golpes de facão em uma casa na Estrada do Rincão, no bairro Belém Velho. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo com morte).

21h55min - Alvorada

Peterson Leon de Araújo, 25 anos — Foi morto a tiros na Rua Beira Mar, no bairro Umbu.

23h30min - Porto Alegre

Sem identificação — Foi morto a tiros em confronto com a Brigada Militar na Rua Belmonte de Macedo, no bairro Nonoai.

23h30min - Novo Hamburgo

Ivo da Silva Farias, 24 anos — Foi baleado na Rua Ceará, no bairro Rincão, e socorrido ao hospital local, onde morreu em atendimento.

Sábado

1h - São Leopoldo

Fernando Joacir, 33 — Foi morto a tiros diante de familiares, na Rua Canela, no bairro Arroio da Manteiga.

3h30min - Porto Alegre

Sem identificação — Homem morto a tiros na Estrada João Antônio da Silveira, no bairro Restinga.

5h - São Leopoldo

Sem identificação — Foi morto com pelo menos um tiro na Rua Ervino Boll, no bairro Itapema.

5h30min - Bento Gonçalves

João Carlos Bublitz, 19 anos. Foi morto a tiros na rua.

12h30min - São Leopoldo

Sem identificação — Foi encontrado morto por uma pedrada na cabeça na Rua Albino Kempff, Bairro Rio dos Sinos.

13h - Capão da Canoa

Anderson Felipe BIanchi Correa, 18 anos — Foi morto a tiros na Avenida Paraguassu.



14h45min - Cruz Alta

Pedro Miguel Soares Furtado, 31 anos — Foi executado com diversos disparos na Vila Lizabel.

17h - Santa Rosa

Matheus Braga Silveira, 22 anos — Era monitor em um abrigo no município e foi morto a pedradas na cabeça por dois adolescentes em um motim.

22h - Protásio Alves

Valdomiro dos Santos Pereira — Foi morto a tiros na zona rural do município.

23h - Gravataí

Anderson Claiton Charão Paim, 21 anos; Luís Paulo Charão Martins, 26; e Valmir Moraes Dornelles, 52 — Os três homens foram vítimas de uma chacina na Rua Amapá, no bairro Passo dos Ferreiros.

23h30min - Novo Hamburgo

Vanderlei Amaral da Silva, 30. Foi morto a tiros na Rua Guilherme Growermann, Rondônia.

23h - Pelotas

Sem identificação — Foi morto a facadas dentro de um bar no Bairro Três Vendas.

Domingo

1h - Pelotas

Sem identificação, 22 anos — Foi morto ao tentar assaltar um casal. Uma das vítimas reagiu.

2h30min - Tramandaí

João Batista da Silva, 38 anos — Era vendedor de redes. Foi morto a facadas em uma briga com um colega.

3h - Pelotas

Sem identificação— Foi morto ao tentar assaltar um PM de folga, que reagiu.



3h50min - Gravataí

Lennon dos Santos, 20 anos — Foi arrancado de casa executado com tiro na cabeça na Rua Francisco Ourique, no bairro Cohab B.

6h30min - Porto Alegre

Sem identificação — Foi encontrado morto a facadas, tendo o corpo sido deixado em um carrinho de supermercado na Rua Doutor Júlio Olzsewski, no bairro Floresta.

8h - Porto Alegre

Sem identificação — Homem encontrado carbonizado dentro de um carro incinerado no Parque Chico Mendes, no bairro Mario Quintana.

10h - Porto Alegre

André Canavezi, 48 anos — Foi morto com uma facada na Rua 26 de Dezembro, no bairro São José.

12h - Novo Hamburgo

Sem identificação — Tentava assaltar um mercado na Rua Aluísio de Azevedo, Bairro Vila Nova, quando um PM de folga reagiu.

12h40min - Sarandi

Larissa Ferreira Ramos, 21 anos — Foi morta a golpes de facão pelo companheiro.

18h30min - Caxias do Sul

Eliane Stedile Busellato, 48 anos — Foi morta com dois tiros em uma tentativa de roubo do seu carro, no bairro Cruzeiro.



20h30min - Passo Fundo

Alex Martins da Silva, 20 anos — Foi morto a tiros diante de um bar no bairro Xangrilás.

21h - Canoas

Magnon Rosa, 25 anos — Foi encontrado morto a tiros na Rua da Prainha, no bairro Mato Grande.



21h30min - Porto Alegre

João Vitor Lopes de Oliveira, 17 anos; e William Giovane Lopes Barcellos, 17 anos — Os dois adolescentes foram mortos a tiros na Ria Sinval Saldanha, no Bom Jesus.

22h - Porto Alegre

Sem identificação — Dois corpos encontrados carbonizados no porta-malas e um carro roubado na Avenida 10 de Maio, Bairro Passo das Pedras.

22h20min - Cachoeirinha

Maicon Mauri Assis da Silva, 18 anos — Foi morto com um tiro na cabeça na Rua Noruega, Bairro Marechal Rondon.

22h30min - Novo Hamburgo

Sem identificação — Foi morto a tiros quando parou uma moto roubada que dirigia em uma sinaleira na Rua Ingo Lampert, no bairro Canudos, e foi surpreendido por um atirador em um carro escuro.

23h - Igrejinha

Marcos Roberto Diogo dos Reis, 36 anos — Foi morto a facadas em uma briga de bar.

23h30min - São Leopoldo

Sem identificação — Foi morto a tiros e outras três pessoas ficaram baleadas na Avenida João Alberto, Bairro Vicentina.

23h45min - Porto Alegre

Sem identificação — Foi morto a tiros na Rua Ulysses Alencastro Brandão, no Bairro Sarandi.

