Coronel da reserva do Exército é baleado na cabeça em assalto em Porto Alegre

Um coronel do Exército da reserva de 67 anos foi baleado em um assalto, na tarde desta segunda-feira, no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na Rua Padre Caldas. O oficial estava em uma oficina, aguardando um mecânico consertar o seu carro.

Os ladrões teriam chegado um Fiesta cinza, com placas de Sapucaia do Sul. Ao ser abordado pelos criminosos, a vítima teria se rendido e dito aos assaltantes que poderiam levar o carro. Ainda assim, foi baleada na cabeça e na barriga.

Os criminosos fugiram com a Prado, uma caminhonete de cor prata do militar. A vítima foi socorrida pelo Samu no local e levada ao Hospital de Pronto Socorro. Policiais militares do 19º BPM, que atenderam à ocorrência, realizam buscas pelas proximidades na tentativa de prender os assaltantes.

A vítima passa por cirurgia no HPS.