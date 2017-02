Criança de cinco anos é baleada por acidente pelo irmão nas Missões

Tiro acidental

Uma criança de cinco anos foi baleada acidentalmente pelo irmão, de sete anos, em Ubiretama, no Noroeste do Estado. O caso ocorreu por volta das 20h30 de domingo no interior do município. As informações são da Rádio Gaúcha.



De acordo com a Brigada Militar, o pai das crianças havia deixado a espingarda na cozinha após chegar em casa. Os dois meninos pegaram a arma para brincar e o caçula acabou sendo atingido por um tiro na região do abdômen.



Ele foi levado pelos pais ao hospital de Guarani das Missões e posteriormente transferido para Santa Rosa. O menino está em estado gravíssimo e passou por cirurgia. A identificação não foi confirmada.