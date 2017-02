Criminosos atacam agências bancárias em Progresso

Vale do Taquari





Criminosos atacaram duas agências bancárias em Progresso, no Vale do Taquari, na madrugada deste sábado. Em um dos assaltos, os bandidos fizeram um cordão humano com moradores. O crime ocorreu por volta de 0h. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo a Brigada Militar, os bancos atacados foram agências do Banrisul e do Banco do Brasil. A do Banrisul foi explodida. Mas ainda não há uma confirmação se os criminosos explodiram também a agência do Banco do Brasil.



Durante a ação, entre 15 e 20 moradores foram feitos reféns e obrigados a formar um cordão humano enquanto os assaltantes realizavam o ataque. De acordo com a polícia, muitos moradores estavam no local no momento do crime, no Centro, em função do Carnaval.



Os bandidos utilizaram um caminhão para isolar o local onde ficam as agências. Não há informações sobre feridos. Também não houve confronto com a Brigada Militar.



Ao menos quatro criminosos participaram do crime. Dois deles estavam utilizando armas longas. O grupo fugiu em uma Duster preta em direção à BR-386. A Brigada Militar montou cerco na região, mas até o momento, ninguém foi preso. Não há informações se dinheiro foi levado.



*RÁDIO GAÚCHA