Depoimentos confirmam tese de latrocínio para morte de empresário em Dois Irmãos

Depoimentos colhidos na tarde de sexta-feira pela Polícia Civil de Parobé confirmam a tese de que o empresário Carlos Gelinger, 50 anos, foi vítima de latrocínio. Ele foi baleado na noite de quinta-feira, na estrada Campo Bom, em Dois Irmãos. As informações são da Rádio Gaúcha.



Gelinger estava em uma caminhonete Hilux que foi levada pelos criminosos. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Rafael Sauthier, era comum familiares da vítima receberem ligações do empresário feitas sem querer por ele — que esquecia de bloquear o celular, normalmente guardado no bolso traseiro das calças.

No momento do crime, um sobrinho da vítima recebeu uma ligação.



— Ele (o sobrinho) atendeu e ouviu o tio dizendo "não me mata, não me mata, pode levar tudo". Logo depois um dos criminosos falou: "Dá um tiro no braço para ele calar a boca". Em seguida, o sobrinho ouviu um disparo" — contou o delegado.

A polícia vai pedir a quebra do sigilo telefônico da vítima. Conforme a perícia, o tiro que matou o empresário perfurou um dos braços e atingiu o tórax da vítima. Ele foi encontrado ensanguentado por moradores da região, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A polícia está buscando imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os responsáveis. A caminhonete do empresário e os demais pertences levados não foram encontrados ainda. Carlos Gelinger era proprietário de uma empresa de terraplanagem e morava em Parobé.