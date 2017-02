Operação Bird

A Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizou, na manhã desta quinta-feira, uma operação para desarticular quadrilha que atacava bancos com uso de explosivos no Rio Grande do Sul. A organização criminosa realizou pelo menos cinco ataques deste tipo desde outubro do ano passado.

O grupo chegou a trocar tiros e ferir um agente durante confronto após uma tentativa de ataque em Arroio dos Ratos, em novembro. Também fez reféns e disparou contra dois carros durante assalto em outubro em Bom Retiro do Sul e explodiu dias depois terminal eletrônico da subprefeitura de Eldorado do Sul.

Além desses casos, apura-se o envolvimento da organização em fatos que ocorreram na cidade de General Câmara e Barão do Triunfo, bem como em roubo a estabelecimento comercial na Região Metropolitana.

Mandados

A chamada "Operação Bird", nome dado pelo fato de que o líder da quadrilha tem o apelido de Passarinho, contou com 50 policiais para cumprir 10 mandados de busca e seis mandados de prisão preventiva em Guaíba, Alvorada, Viamão e Porto Alegre, zona norte.

Durante a operação, três pessoas foram presas e outras cinco detidas para averiguação. A polícia apreendeu, ainda, três armas, cinco quilos de explosivos, além munição.

Segundo os delegados Joel Wagner e João Paulo de Abreu, o grupo era um dos mais violentos em atividade no Rio Grande do Sul. A quadrilha foi responsável por diversos ataques a bancos, cinco confirmados, e levaram terror à sociedade gaúcha no ano de 2016. Além disso, voltaria a praticar novos crimes neste ano.

Desarticulada quadrilha que atacava bancos com explosivos e que entrou em confronto com a polícia #GauchaHojepic.twitter.com/vuk5OIe3GM ¿ Cid Martins (@cid_martins) 23 de fevereiro de 2017

Em Arroio dos Ratos, após investigação do Deic, os agentes interceptaram os bandidos antes de um novo ataque. Além do policial ferido, pelo menos dois ladrões também foram baleados. Mas na ocasião, eles fugiram.

