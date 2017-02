Discussão entre vizinhos por som alto termina em morte em Portão

Vale do Sinos

Um jovem foi morto a tiros após um desentendimento com um vizinho por causa de som alto na noite de segunda-feira em Portão, no Vale do Sinos. A vítima foi identificada como Cleiton da Silva, 20 anos.

Segundo a Brigada Militar, o jovem estava incomodado com a altura que o vizinho escutava uma música, quando resolveu ir até a casa para exigir que o volume fosse reduzido.

Os dois discutiram, e o suspeito atirou de duas a três vezes contra Silva, que morreu no local.

Após o crime, o atirador embarcou em um carro e conseguiu fugir da Rua 6 do Loteamento Liberdade. A Brigada Militar procurou o criminoso no limite de Portão com Estância Velha, mas encerrou as buscas durante a madrugada.