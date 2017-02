Dois homens são mortos e um ferido em Gravataí 

Segurança Já

Dois homens foram mortos em Gravataí no fim da noite de sábado. Segundo a Brigada Militar, dois criminosos em uma motocicleta passaram atirando na rua Amapá, no Parque Sinimbu, por volta das 23h. Os disparos atingiram Anderson Claiton Charão Paim e Valmir Moraes Dornelles, que não resistiram aos ferimentos. As informações são da Rádio Gaúcha.

Luis Paulo Charão Martins também foi atingido e encaminhado ao hospital Dom João Becker, onde está em atendimento. As causas do crime e os autores são desconhecidos.



*Rádio Gaúcha