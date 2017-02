Em duas horas, cinco pessoas são assassinadas em Porto Alegre

Violência

Quatro pessoas foram assassinadas na noite de domingo em Porto Alegre. Os crimes ocorreram nos bairros Passo das Pedras, Bom Jesus e Sarandi. As informações são da Rádio Gaúcha.

O primeiro caso ocorreu no bairro Bom Jesus, dois homens foram baleados na Rua Doutor Sinval Saldanha. A Brigada Militar foi acionada pelos moradores após relato de diversos tiros. O crime ocorreu às 21h30min. As duas vítimas morreram no local e ainda não foram identificadas.

A segunda ocorrência aconteceu no bairro Passo das Pedras, por volta das 22h. Dois corpos foram encontrados carbonizados no porta-malas de um Prisma, na Avenida 10 de Maio. De acordo com a Brigada Militar, o carro era roubado. As vítimas ainda não foram identificadas. A polícia ainda busca informações sobre os autores do crime.



O último assassinato da noite ocorreu no bairro Sarandi, por volta das 23h45min. Um homem, ainda sem identificação, foi morto a tiros na Rua ulysses de Alencastro Brandão. Segundo a Brigada Militar, moradores relataram por telefone que estaria ocorrendo um tiroteio na região. Os PMs foram até o local e encontraram a vítima morta em via pública.



