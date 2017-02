Em duas horas, três pessoas são assassinadas em Porto Alegre

Violência





Três pessoas foram mortas em um período de duas horas na noite desta terça-feira em Porto Alegre. Os casos ocorreram entre às 22h e à meia-noite, nos bairros São Geraldo, Humaitá e Restinga. As informações são da Rádio Gaúcha.



Por volta das 22h, a Brigada Militar recebeu a informação de que uma pessoa havia sido baleada e atropelada no bairro Humaitá. O veículo com quatro ocupantes foi reconhecido pelos policiais, que iniciaram uma perseguição. Os criminosos se acidentaram e trocaram tiros com a BM, que prendeu os quatro e apreendeu quatro armas. A vítima não teve o nome confirmado.

Na Restinga, também por volta das 22h, um homem baleado na Vila Castelo foi socorrido por moradores e encaminhado ao Hospital da Restinga. Segundo a Brigada Militar, ele chegou já sem vida para atendimento médico e foi identificado como Cristiano Baloqui Soares, sem idade confirmada.

Perto da meia-noite, bombeiros foram acionados para combater o incêndio que consumiu um Fiat Punto com placas de Bento Gonçalves na Rua Comendador Azevedo, bairro São Geraldo. Após o fogo ser combatido, bombeiros encontraram um corpo carbonizado no porta-malas. Não foi possível identificar o sexo da vítima.



