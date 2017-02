Empresário é assassinado no Vale do Sinos 

Dois Irmãos

Um empresário foi assassinado em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, no final da noite dessa quinta-feira. Quatro criminosos abordaram o homem, identificado como Carlos Gelinger, quando ele chegava em casa no bairro Integração, em Parobé, numa caminhonete Hilux, pouco antes das 22h. As informações são da Rádio Gaúcha.

Cerca de uma hora depois, ele foi encontrado ainda com vida na Estrada Campo Bom, no município de Dois Irmãos, mas morreu em seguida. Técnicos do Samu que estiveram no local, constataram um tiro na região do tórax.

Leia as últimas notícias de ZH

A vítima era dona de uma empresa de terraplanagem em Parobé. A Polícia Civil investiga se ocorreu um latrocínio.