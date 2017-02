Governo anuncia acordo para encerrar paralisação da PM no Espírito Santo

Crise na segurança

O governo do Espírito Santo anunciou na noite desta sexta-feira que chegou a um acordo com as associações de policiais militares para que a greve tenha fim às 7 horas do sábado. A expectativa do governo é que as esposas dos PMs, que bloqueiam as entradas de batalhões nos Estado, desmobilizem os piquetes.

— Conversem com suas esposas, voltem a atividade. Não é razoável com mais de cem mortos que a nossa força policial fique paralisada — afirmou o secretário de Direitos Humanos do Estado, Júlio Pompeu.

Segundo o Pompeu, os policiais militares que voltarem ao trabalho até as 7h do sábado não serão punidos.

Diante do pedido de reajuste de 47% no salário dos PMs, pedido pelas famílias, o governo capixaba pretende aguardar o final do quadrimestre para avaliar a possibilidade de conceder aumentos sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal.



O governo deverá, com base no acordo com a categoria, analisar o cronograma de promoções e a suspender a punição aos PMs amotinados. Mais cedo, o governo comunicou o indiciamento de 703 PMs que estavam parados.

Durante a paralisação, dados parciais indicam 121 pessoas foram assassinadas no Estado e 300 lojas saqueadas.