Homem é baleado na cabeça ao perseguir assaltantes que atacaram primo em Gravataí 

Região Metropolitana

Um homem de 33 anos foi baleado ao perseguir bandidos que assaltaram o primo dele minutos antes em Gravataí, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil, Anderson Mário Pereira Gomes foi atingido por um tiro no olho e está em estado grave no Hospital Dom João Becker. As informações são da Rádio Gaúcha.

O assalto do familiar ocorreu pouco antes das 9h desta segunda-feira. A vítima estava em uma motocicleta quando foi abordada por quatro assaltantes na Rua São Paulo, bairro São Luiz. Eles queriam levar o veículo, mas pegaram um celular e fugiram.

Ainda segundo a polícia, a quadrilha embarcou em um táxi e saiu do local. Instantes depois, Gomes foi atrás do veículo. Os criminosos atiraram de dentro do carro contra a vítima.

Uma viatura da Brigada Militar que estava próxima foi até o local. Os PMs encontraram os quatro suspeitos. Três deles são adolescentes, sendo que dois tem 15 anos e outro de 16 - que confessou ser o autor do disparo.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Plantão de Gravataí.