Homem é encontrado morto tiros no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre

Violência

Um homem foi encontrado morto a tiros por volta das 17h desta terça-feira em um matagal da Rua José Pedro Boéssio, no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre. Investigadores da 2ª DHPP estão no local e aguardam a perícia para tentar identificar a vítima.



De acordo com a delegada Roberta Bertoldo, a suspeita é de que o crime não aconteceu naquele local, mas o corpo foi abandonado ali.