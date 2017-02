Homem é executado a tiros em Alvorada

Violência

Um homem identificado como Jeferson Leandro Carvalho dos Santos, 23 anos, foi morto com pelo menos 20 tiros no começo da tarde desta quarta-feira na Rua Gaviões, no bairro Jardim Algarve, em Alvorada.



De acordo com o delegado André Lobo Anicet, da Delegacia de Homicídios de Alvorada, a vítima tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e homicídio. A polícia ainda apura as circunstâncias do crime.