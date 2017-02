Homem é morto a tiros e adolescente fica ferido na Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre

Violência

A manhã desta quinta-feira foi marcada por um tiroteio na região da Vila Cruzeiro, no bairro Santa Tereza, na zona sul de Porto Alegre. Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no Acesso 13 da Avenida Orfanotrófio. Um adolescente de 17 anos, sem antecedentes criminais, ficou ferido no Beco 10 e foi socorrido ao Pronto-Atendimento da Vila Cruzeiro.



De acordo com testemunhas, pelo menos quatro homens desembarcaram de um carro na Avenida Orfanotrófio, às 7h10min, e entraram correndo pelos becos da região conhecida como Vila Formiga. Eles teriam atirado diversas vezes entre os becos, supostamente sem um alvo específico.



O caso é apurado pela 6ª DHPP. A primeira suspeita é de que os autores do crime sejam traficantes de outro ponto da Vila Cruzeiro, conhecido como Cantão, que seriam rivais de criminosos com atuação na Formiga.

