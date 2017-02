Homem é morto a tiros em frente a boate de Cachoeirinha

Violência

Um homem de 39 anos morreu ao ser baleado em um ataque a tiros ocorrido na madrugada desta quinta-feira na frente de uma boate de Cachoeirinha, na Região Metropolitana. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo a Brigada Militar, Davis Silveira do Amaral era segurança do local e foi atingido por quatro disparos — na cabeça, peito e uma das pernas.



Os tiros foram feitos por homens que passaram em um HB20 prata pela Rua Abrahão Lincoln, no bairro Vista Alegre. Eles fugiram e não foram localizados pela polícia. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Padre Jeremias, mas não resistiu.



A polícia suspeita que o homicídio tenha relação com os antecedentes de Amaral. Constam na ficha policial dele crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.