Homem é morto a tiros em frente ao Postão do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre

Violência

Um que homem ainda não teve a identidade confirmada pela polícia foi morto a tiros por volta das 21h40min deste domingo na Rua Bom Jesus, em frente ao Pronto-Atendimento do bairro Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre.



De acordo com o delegado Rodrigo Reis, do Departamento de Homicídios, o homem chegava em casa de carro quando foi atingido por disparos. As circunstâncias do crime são investigadas. Os agentes ainda estão no local. Não há informações sobre os autores do crime.