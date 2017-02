Homem é morto a tiros em Gravataí

Violência

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto com diversos disparos no começo da manhã desta segunda-feira na Avenida Sertório, no bairro Passo da Caveira, em Gravataí.



O crime aconteceu na rua, mas moradores afirmaram não terem visto nada aos policiais militares que foram ao local. Agentes da Delegacia de Homicídios de Gravataí ainda estão no local.