Violência

Um homem foi morto a tiros no final da noite deste sábado, no Sete, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. De acordo com a Brigada Militar, ele estava na rua Evaldo da Rosa quando foi ferido, por volta das às 23h15min.



O homem, que não foi identificado, foi atingido por um disparo abaixo da axila. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu ao ferimento. Não há informações sobre os autores do crime.

