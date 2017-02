Homem é preso com 22 quilos de maconha em Porto Alegre

Tráfico de drogas

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na tarde deste sábado por tráfico de drogas. Denilson Ricardo Monteiro estava com cerca de 22 quilos de maconha, 89 pedras de crack prontas para venda e uma balança de precisão. A operação foi realizada por policiais militares do 20º Batalhão da Capital. As informações são da Rádio Gaúcha.



De acordo com a Brigada Militar, Monteiro possui antecedentes criminais por tráfico, quando ainda era adolescente, e por homicídio. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Pronto Atendimento da Capital (2ª DPPA) e, posteriormente, irá para o sistema prisional.