Homem é preso com ecstasy e skank ao desembarcar no Aeroporto Salgado Filho

Combate ao tráfico

Uma vistoria da Receita Federal em bagagens no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, durante a noite de sábado, acabou com a apreensão de ecstasy e skank com um passageiro de 25 anos que vinha de Amsterdã, na Holanda. O homem, que havia feito escala em Lisboa, em Portugal, e chegou à Capital em um voo da TAP, acabou preso.



No total, os agentes encontraram três volumes contendo 4,2 quilos de MDMA, que é o princípio ativo da droga conhecida como ecstasy, além de 180 gramas de maconha do tipo skank — droga cultivada em laboratório, com efeito concentrado. A avaliação das autoridades é de que o prejuízo ao traficante tenha sido de R$ 640 mil.



A apreensão aconteceu por volta das 20h, quando os agentes passaram a bagagem pelo scanner e detectaram um fundo falso. Na vistoria manual, a droga foi encontrada.

Mais de 4kg de drogas eram trazidos para Porto Alegre Foto: Divulgação / Receita Federal