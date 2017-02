Idoso é eletrocutado no interior de Marques de Souza, no Vale do Taquari

Fios desencapados

Um idoso de 68 anos morreu depois de sofrer uma descarga elétrica no interior de Marques de Souza, no Vale do Taquari. O caso ocorreu no último domingo, na localidade de Linha Atalho. As informações são da Rádio Gaúcha.

Leia mais

Posto de saúde de Porto Alegre restringe atendimento após tiroteio

Imagens mostram tiroteio que terminou com grávida morta no Litoral Norte

Morte de estivador na vila Bom Jesus foi execução, aponta a polícia



Cláudio Stoll estava consertando uma bomba artesanal que servia para oxigenação da água de um açude quando encostou em fios desencapados. Segundo a polícia, ele morreu na hora e foi encontrado pela esposa minutos depois.

O homem foi enterrado na manhã desta segunda-feira no cemitério municipal.

Leia as últimas notícias de Polícia

*Rádio Gaúcha