Imagens mostram tiroteio que terminou com grávida morta no Litoral Norte

Imagens obtidas pela RBS TV mostram a troca de tiros entre traficantes que matou uma adolescente grávida com bala perdida e feriu outras cinco pessoas na madrugada de domingo na praia de Magistério, em Balneário Pinhal, no Litoral Norte Gaúcho. Bruna Oliveira da Silva, de 14 anos e grávida de sete meses, morreu no local. As informações são da Rádio Gaúcha.

A jovem, moradora de Porto Alegre, havia chegado de viagem com a família e parado para comprar um lanche. Pouco tempo depois, houve o confronto e o alvo de três criminosos estava próximo dela. O homem fugiu e revidou aos disparos de arma de fogo. Testemunhas dizem que foram cerca de 15 tiros.



Na primeira imagem, aparece um casal se beijando atrás de um pilar e, ao fundo, à direita, a jovem que morreu. Nesse momento, ocorrem os disparos e ela cai, sendo atendida pelo companheiro. O casal que estava se beijando começa a fugir quando passa correndo um homem, com camisa cor-de-rosa, atirando.



Em uma segunda imagem, aparecem a adolescente, à direita, sendo socorrida pelo companheiro e mais uma pessoa ferida, caída no chão. Populares se aproximam para socorrer as vítimas. Cinco pessoas foram atingidas, três mulheres (entre elas a adolescente que morreu) e dois homens.



Os dois homens seguem hospitalizados. A Polícia Civil busca outras imagens de câmeras de segurança para identificar o homem que era o alvo dos traficantes, pelo menos três homens tentaram executá-lo. Um deles foi identificado e a teve prisão temporária pedida à Justiça.

A polícia apura se são traficantes da mesma facção e que tiveram uma desavença ou se são traficantes de facções rivais que disputam pontos de venda de drogas no litoral. Os criminosos são da Região Metropolitana de Porto Alegre.

