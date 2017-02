Jovem é morto a facadas em Júlio de Castilhos

Região Central

Um jovem de 22 anos foi morto com duas facadas no final da madrugada desta terça-feira em Júlio de Castilhos, na Região Central. Conforme a Brigada Militar, a vítima foi identificada como Leandro Lopes de Vargas.

O jovem havia saído de um baile de Carnaval, no centro da cidade, e estava indo para sua casa no bairro Centro Baixo quando se envolveu em uma briga. Leandro foi atingido por dois golpes de faca, no abdômen, próximo do coração.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada para atendimento médico no Hospital Bernardina Salles de Barros, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor do crime não foi localizado. A suspeita é que ele tinha uma rixa com a vítima, por causa da namorada de Leandro.