Morre menino de seis anos baleado pelo irmão na região das Missões

Tiro acidental

O Hospital Vida e Saúde, de Santa Rosa, na região das Missões, confirmou a morte do menino de seis anos que havia sido baleado acidentalmente pelo irmão, também de seis anos, em Ubiretama. As informações são da Rádio Gaúcha.



O caso ocorreu no último domingo, quando os dois irmãos brincavam com uma espingarda deixada pelo pai, que foi com a esposa a uma residência vizinha, no mesmo terreno.



Com a morte do menino, o pai das crianças pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele não tinha registro da espingarda.



Já na quarta-feira um caso semelhante de disparo acidental foi registrado em Estância Velha, no Vale do Sinos. Um adolescente de 14 anos foi atingido no rosto pelo disparo feito por um menino de 11 anos. Os dois brincavam com a arma no momento do tiro acidental. O adolescente é mantido sob observação no Hospital Porto Alegre.



De acordo com relatos do pai da vítima à Brigada Militar, a bala ficou alojada abaixo de um dos ouvidos, e o jovem não corre risco de vida. A ocorrência foi registrada por volta das 18h30, no bairro Veneza.



Os meninos, que são amigos, estavam brincando na casa do mais jovem. A arma, um revólver calibre 38, seria de propriedade do pai da criança, segundo a ocorrência.