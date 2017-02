Motorista apaga incêndio criminoso em ônibus de Porto Alegre

Violência

Um ônibus da linha Vila Farrapos foi atacado por um grupo de cerca de 15 pessoas na madrugada desta quarta-feira em Porto Alegre. Os criminosos esvaziaram o coletivo após atirarem para o alto e atearam fogo no veículo. O caso ocorreu na Avenida Frederico Mentz, na Vila Farrapos. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo a Brigada Militar, o motorista conseguiu apagar as chamas, evitando maiores danos. Apenas parte do assoalho ficou danificada. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), não há restrição do transporte prevista para a região. A empresa Navegantes não soube informar o motivo do ataque, mas garantiu que ninguém ficou ferido e que passageiros e funcionários não foram alvos de roubo.



