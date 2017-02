Mulher é espancada em assalto no bairro São José, na zona leste de Porto Alegre

Violência

Uma auxiliar de enfermagem de 30 anos foi espancada por volta das 15h desta terça-feira na Rua Vidal de Negreiros, em frente ao Colégio Murialdo, no bairro São José, zona leste de Porto Alegre, durante um assalto. Moradores, ao testemunharem a cena, acionaram o Samu. Ela foi internada em estado grave no HPS.

A auxiliar de enfermagem caminhava para casa, na volta do trabalho, quando três homens armados teriam parado com um Voyage, modelo antigo, ao lado dela. Desceram e, segundo testemunhas, teriam arrancado a bolsa dela. A suspeita da polícia é de que ela tenha resistido ao assalto e acabou espancada pelos criminosos, que fugiram do local no carro.



A Polícia Civil vai investigar o crime.