Mulher é morta em assalto em Caxias do Sul

Violência

Uma mulher foi morta na noite deste domingo em um mais um caso de latrocínio no Rio Grande do Sul. Eliane Stedile Busellato, de 48 anos, estava dentro de um Focus quando foi abordada por três criminosos que chegaram em uma S10 na Rua Bortolo Zani, bairro Bela Vista, em Caxias do Sul. O caso ocorreu por volta das 18h30min. Ela estava saindo da casa da mãe quando ocorreu o assalto. As informações são da Rádio Gaúcha.



Leia mais:

Denunciado por tiroteio no Clube Rodeio, em Caxias, é autorizado a responder em liberdade

Policial e assaltante são baleados em roubo a mercado de Novo Hamburgo

Sem violência, expectativa de vida do homem gaúcho subiria 2,7 anos

A vítima andou com o carro e acabou sendo baleada na região da cervical. Ela foi atingida por dois tiros. Eliane Busellato morreu no final da noite no Hospital Pompeia. Segundo a Brigada Militar, a S10 usada pelos assaltantes havia sido roubada minutos antes na Rua Antônio Broilo, no bairro Cruzeiro. Até o momento, ninguém foi preso.



Leia as últimas notícias de ZH