Fronteira Oeste

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na BR-158, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, na madrugada deste domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Saveiro em que ela estava saiu da pista na altura do KM 468, próximo de 0h30. As informações são da Rádio Gaúcha.

A perícia ainda não conseguiu identificar a mulher. O condutor do carro teve lesões leves e foi levado para um hospital da região.

