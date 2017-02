Musa do Brasil-Pel 2016 é presa por suspeita de tráfico e lavagem de dinheiro

Pelotas

A musa do Brasil de Pelotas 2016, Daiana Freitas, foi presa por volta das 11h40min desta quarta-feira pela Polícia Civil de Charqueadas. A mulher de 29 anos estava foragida desde o começo da manhã, após operação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no sul do Estado.

Daiana foi detida ao sair da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, após visita íntima ao companheiro, preso em novembro do ano passado na primeira fase da operação. Ela será transferida ainda nesta quarta-feira para Pelotas.

A mulher era um dos alvos da Operação Kataschesi, deflagrada pela Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) em Pelotas. Foram cumpridos nove dos 12 mandados de prisão.

Segundo o delegado Regional de Pelotas, Márcio Steffens, Daiana, mesmo com a prisão do companheiro, prosseguiu participando do esquema. A investigação apurou que a organização lavava o dinheiro do tráfico de drogas comprando imóveis, veículos e joias.