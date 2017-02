Nove pessoas são assassinadas a tiros em 6h em Porto Alegre e região

Violência

Nove pessoas foram assassinadas a tiros entre o final da tarde e noite de quinta-feira em Porto Alegre e Região Metropolitana. Os crimes ocorreram em um intervalo de seis horas, entre 17h30 e 23h30, segundo informações da Rádio Gaúcha.

A Capital gaúcha concentrou cinco homicídios – mais da metade do total. Três ocorrências foram dentro de uma hora. Os casos aconteceram nos bairros Santo Antônio, na Zona Leste, e Sarandi, na Zona Norte.

A primeira delas foi no bairro Sarandi. Duas pessoas que não tiveram a identidade revelada foram encontradas mortas na rua Alameda Três de Outubro. Conforme a Brigada Militar, uma das vítimas é de nacionalidade estrangeira. Depois disso, um homem identificado como Gustavo Pereira Guimarães foi encontrado baleado na rua Humberto de Campos, bairro Santo Antônio. Ele foi socorrido ao Hospital de Pronto Socorro da Capital, mas morreu durante o atendimento.

Os outros assassinatos em Porto Alegre foram no bairro Alto Petrópolis, Zona Norte, onde Willian Telles Santos foi morto, e na Avenida dos Industriários, no bairro Passo D´Areia, onde um homem ainda não identificado foi morto com vários tiros em via pública.

Crimes na Região Metropolitana

Os assassinatos na Região Metropolitana ocorreram em Canoas, Gravataí, Glorinha e São Leopoldo. Em todos os casos, as informações repassadas pela Brigada Militar são de que os crimes estão ligados a disputas da criminalidade.

Em Gravataí, a vítima é um idoso de 85 anos, identificado como Euflávio Fernandes da Silva. Segundo a polícia, ele era membro de uma quadrilha de roubo e furto de veículos e se desentendeu com outro assaltante. O neto dele também foi baleado.