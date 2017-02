Operação do MP descarta quase 400 kg de produtos impróprios para consumo no Litoral

Irregularidades sanitárias

A operação do Ministério Público para verificar irregularidades sanitárias, ambientais e administrativas em quatro restaurantes e bares de Capão da Canoa, no Litoral Norte, terminou com 370 kg de produtos impróprios para consumo descartados. Promotores de Defesa do Consumidor, da Ordem Urbanística e do Meio Ambiente vistoriaram os locais com apoio de servidores da Secretaria da Agricultura e de policiais militares.

A fiscalização, acompanhada pela Rádio Gaúcha com exclusividade, ocorreu nos mesmos locais vistoriados no verão passado, quando toneladas de alimentos impróprios para consumo foram descartados e estabelecimentos interditados. Desta vez, um deles foi interditado.

O restaurante Chopp Ana estava com alimentos refrigerados com temperatura acima do permitido. Um caminhão de lixo foi chamado para que cerca de 340 kg de produtos perecíveis fossem descartados.

- Nós voltamos aos mesmos locais do ano passado e percebemos que a maioria melhorou bastante. Mas esse (Chopp Ana) precisa fazer algumas melhorias ainda - disse o promotor de Defesa do Consumidor Alcindo Bastos.

O responsável pelo restaurante não quis falar com a Rádio Gaúcha. Os outros três restaurantes também tiveram irregularidades constatadas, mas não o suficiente para interdição e terão um prazo para corrigi-las. Nos três, foram aprendidos 30 kg de alimentos.

As informações são da Rádio Gaúcha.