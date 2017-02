PM reage a assalto, é baleado e fere bandidos em Pelotas

Tiroteio

Um policial militar de 30 anos reagiu a um assalto em um bar e foi baleado, no final da noite de sábado, em Pelotas, no sul do Estado. De acordo com a Brigada Militar, dois homens entraram no estabelecimento, que fica na Avenida Duque de Caxias, e anunciaram o assalto, por volta das 22h50min. O policial, que estava à paisana, reagiu e atirou contra os bandidos.

Um dos criminosos foi atingido na barriga e o outro na perna. Ambos tinham antecedentes criminais, conforme a polícia. O PM foi alvejado no peito. Eles foram levados ao Pronto Socorro da cidade. O servidor, que é lotado no 4º Batalhão de Polícia Militar, não corre risco de vida.

Um revólver foi apreendido com os bandidos.