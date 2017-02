Polícia encontra depósito de drogas de facção criminosa em Canoas

Combate ao tráfico

Uma denúncia anônima obtida a partir das investigações de assassinatos na zona norte de Porto Alegre levou os agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Capital, a um depósito de drogas no bairro Industrial, em Canoas, na noite de terça-feira. Foram apreendidos 142 quilos de maconha no local e o homem que vigiava o depósito acabou preso em flagrante.



De acordo com a delegada Luciana Smith, da 5ª DHPP, que comandou a ação, a droga havia sido trazida de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, e seria distribuída em Porto Alegre. A suspeita é de que a maconha pertença ao grupo criminoso liderado por José Dalvani Nunes Rodrigues, o Minhoca, preso em agosto do ano passado no Paraguai.



Leia mais:

Facções criminosas em guerra já atuam em quase metade dos bairros de Porto Alegre



Atualmente na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc), ele é apontado como um dos principais líderes de uma facção criminosa da Região Metropolitana. Conforme a polícia, a região da Vila Safira, no bairro Mario Quintana, na zona norte de Porto Alegre, era o principal destino da maconha armazenada em Canoas.



A estratégia dos traficantes para desviar a atenção de autoridades na estrada desde a fronteira incluía até a fachada de um suposto grupo musical. Um ônibus com o logotipo de uma banda foi apreendido no depósito.



— Ainda estamos apurando, mas acreditamos que se trata de uma banda falsa. Era fachada para usar o ônibus no transporte da droga _ aponta a delegada.

Foto: Divulgação / Polícia Civil