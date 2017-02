Polícia encontra ossos em mata na zona norte de Porto Alegre 

Segurança Já

A Polícia Civil encontrou ossos humanos em uma mata na zona norte de Porto Alegre nesta sexta-feira. Os restos mortais foram localizados no entorno da Rua Egídio Piccoli, no bairro Jardim Protásio Alves. O local é conhecido como suposto cemitério clandestino, segundo a delegada Luciana Smith, titular da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), que comandou a operação. Ainda não foi possível identificar se os fragmentos totalizam uma ou mais ossadas:



— Ainda é muito cedo para saber se é uma ossada ou mais. Isso depende da perícia. Pelo menos um crânio foi localizado. Em novembro do ano passado, achamos uma ossada completa na mesma região, o que leva a crer que outros corpos tenham sido enterrados naquele local.



A operação começou às 9h desta sexta-feira e se estendeu até por volta das 16h. Os trabalhos só foram encerrados porque o trator utilizado para escavar o terreno teve problemas mecânicos. Cerca de 10 policiais, um médico legista, uma equipe de busca e salvamento e dois cães farejadores também participaram da ação. Agora, a polícia espera o laudo da perícia e pretende retomar as buscas na área na semana que vem:



— Dependemos de questões técnicas para retomar as buscas na semana que vem. Caso não seja possível, vamos realizar os trabalhos o mais rápido possível.



A região na qual fica a mata onde foram encontrados os ossos é conflagrada em razão do tráfico de drogas, segundo a titular da 5ª DPHPP. No último dia 12 de fevereiro, um jovem de 16 anos, identificado como Natanael dos Santos, foi morto a tiros na Rua Egídio Piccoli. A área de vegetação é inabitada, mas é cercada por moradias irregulares, de acordo com Luciana.



