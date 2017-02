Polícia pede prisão de suspeito de envolvimento em tiroteio que matou adolescente grávida no Litoral

Violência

A Polícia Civil ingressou na Justiça com pedido de prisão temporária de um dos quatro suspeitos de envolvimento na morte de uma adolescente atingida por bala perdida na madrugada de domingo na praia de Magistério, em Balneário Pinhal. Bruna de Oliveira da Silva, 14 anos, grávida de sete meses, morreu no local e outras quatro pessoas ficaram feridas pelos vários disparos de arma de fogo.

A polícia já sabe que os investigados são traficantes, mas ainda apura se são da mesma facção e tiveram uma desavença ou se são de grupos rivais que disputam ponto de venda de drogas na região.

O delegado Alexandre de Souza, que investiga o caso, diz que os suspeitos não são do Litoral Norte. Segundo ele, os criminosos provavelmente atuam na Região Metropolitana.

O suspeito seria um dos três criminosos que tentaram matar um homem, que estava praticamente ao lado da vítima quando foi identificado e abordado a tiros.

O homem fugiu do local, na rua Luciana de Abreu, próximo à avenida Senador Salgado Filho, e revidou. Testemunhas dizem que foram mais de 15 tiros e que havia centenas de pessoas no local.

A jovem Bruna, que era moradora do bairro Mario Quintana, zona norte de Porto Alegre, morreu no local. Ela havia chegado de viagem com o companheiro, em um veículo, junto com familiares que estavam em outro carro. Eles iriam comprar um lanche no local, mas cinco minutos depois foram vítimas de bala perdida.

Além da adolescente que morreu na hora, um compadre dela levou um tiro em uma das pernas. Outras três pessoas que estavam nas imediações também ficaram feridas pelos disparos. Todos os feridos foram hospitalizados em Tramandaí. Nenhuma das vítimas tinha ligação com os traficantes.