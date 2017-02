Policial e assaltante são baleados em roubo a mercado de Novo Hamburgo

Violência

Um policial militar de 40 anos e um dos suspeitos de assaltar um mercado na Rua Aluísio de Azevedo, Bairro Vila Nova, em Novo Hamburgo, no começo da tarde deste domingo ficaram baleados. Eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Novo Hamburgo.



A situação do suspeito, que não teve a identificação divulgada pela Brigada Militar, é considerada grave. Já o PM foi atendido sem lesões graves.



De acordo com a polícia, pelo menos dois criminosos tentaram roubar o estabelecimento e foram surpreendidos pela presença do policial no local. Houve troca de tiros. O brigadiano foi socorrido por populares. Já o suspeito, segundo testemunhas, teria sido deixado no hospital pelo comparsa, que dirigia um Clio prata, que ainda não foi localizado.