Posto de saúde de Porto Alegre restringe atendimento após tiroteio

O Pronto Atendimento da Vila Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, está com o atendimento restrito, nesta segunda-feira, devido à violência. De acordo com Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), a decisão foi tomada após um tiroteio em frente ao local, na noite de domingo. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as portas do posto estão fechadas e apenas casos considerados graves são atendidos. A previsão é de normalizar o atendimento nas próximas horas.

O 11º Batalhão de Polícia Militar confirma que ocorreu um tiroteio entre traficantes na última semana, mas não tem informação sobre o caso da noite passada. O comando diz que uma viatura da Brigada Militar e outra da Guarda Municipal foram deslocadas para a região.

