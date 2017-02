Preso abre algema e escapa do Palácio da Polícia, em Porto Alegre

Caos prisional

Espingarda com munições havia sido apreendida durante a madrugada com o suspeito no bairro Mario Quintana Foto: Divulgação / Brigada Militar

Um homem de 23 anos, que não teve o nome divulgado pela Brigada Militar, se desvencilhou das algemas e escapou da 2ª Delegacia de Polícia Pronto-Atendimento (DPPA), no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, por volta das 7h45min desta terça-feira, enquanto aguardava para ser autuado em flagrante.



De acordo com os policiais do 20º BPM, que eram os responsáveis pela sua custódia até aquele momento, um adolescente teria entregado ao preso um objeto que o ajudou a abrir as algemas e, durante uma confusão na área onde são registradas as prisões, ele teria fugido. O adolescente foi encontrado e acabou apreendido.

Uma sindicância foi aberta pelo comandante do 20º BPM, tenente-coronel André Pithan, para apurar as circunstâncias da fuga.



— É um criminoso já com um histórico. Eles geralmente criam essa habilidade de escapar das algemas e por isso toda a atenção é necessária permanentemente. Vamos apurar essa situação detalhadamente — garante o oficial.



O preso havia sido flagrado com uma espingarda calibre 12 por volta das 4h30min desta terça-feira na Rua Sessenta e Dois, no Loteamento Timbaúva, no bairro Mario Quintana, zona norte de Porto Alegre.



Com antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, desacato e roubo de veículo, o homem tinha ainda contra si um mandado de prisão expedido pela Justiça na última terça-feira, dia 21 de fevereiro. Ele é agora considerado foragido.