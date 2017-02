Preso suspeito de matar haitiano após tentativa de roubo em Gravataí

Latrocínio

A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar o haitiano Jempes Janvier, 34 anos, em dezembro do ano passado em Gravataí, na Região Metropolitana. Isaías Soares de Bairros, 23 anos, foi preso por meio de mandado de prisão preventiva na manhã desta terça-feira. Ele foi encontrado na casa da mãe em Alvorada.



Na época do crime, o brasileiro era vizinho do haitiano em uma pensão na avenida Presidente Kennedy, no bairro Marrocos, em Gravataí. Segundo o delegado Felipe Borba, Bairros teria cometido o crime com o intuito de roubar dinheiro da vítima.



É que o haitiano guardava uma quantia que havia recebido da última rescisão e o salário em uma maleta no quarto. Janvier foi golpeado em cima da cama onde dormia e a maleta não foi encontrada pelo suspeito.



Segundo a investigação, o brasileiro e o haitiano não tinham qualquer relação de amizade e se conheciam apenas pelo fato de serem vizinhos. Bairros foi indiciado por latrocínio (roubo com morte). Ele já foi condenado por um homicídio em 2014 e é suspeito de ter praticado outra tentativa de homicídio em dezembro do ano passado.